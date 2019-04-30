خلال حملة أمنية .. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 11 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و1206 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

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ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديريات الأمن عن ضبط 737 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 10 آلاف و914 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.