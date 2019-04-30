ضبط شخصين بحوزتهما 2650 صاروخ ألعاب نارية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوتشت من ضبط (عاملان-مقيمان بدائرة المركز) –حال استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية قيادة الأول، بصندوقها الخلفي كرتونة كبيرة الحجم بداخلها (2650 صاروخ من الألعاب النارية). بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار فيها وتوزيعها على بعض التجار بدائرة المركز والمراكز المجاورة بمناسبة الأعياد. يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط حائزي الألعاب النارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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