تأجيل محاكمة عهدي فضلي وآخر في الكسب غير المشروع لأول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة سابقا، في اتهامهما بالكسب غير المشروع لجلسة أول أغسطس .
وكان أمر إحالة تضمن المتهمين، للمحاكمة، أن عهدي فضلى استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله.
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