الداخلية: ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بتصنيع "الاستروكس" بالسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، لقيامهما بتصنيع المواد والأقراص المخدرة والاتجار فيها.

كانت معلومات لمجموعات العمل المشكلة، برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، قيام (طالب 22 سنة، عامل 43 سنة مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) بتصنيع المواد والأقراص المخدرة والاتجار فيها متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الحدود المتاخمة لمنطقة السحر والجمال.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن مداهمة وكرهما وضبطهما وبحوزتهما كمية من أقراص الترامادول المخدر وزنت (11 كيلو جرام )، كمية من كبسولات بنية اللون وزنت (1،600كيلو جرام )، ( 2280 ) قرص ترامادول مخدر، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 250 جرام )، شيكارة ورقية مدون عليهاdextrose-anhyprous تزن ( 25 كيلو جرام )، كيس مدون عليه cefotaxime-sodioum يزن نحو ( 1،500 كيلو جرام )، عبوتين ألومنيوم بداخلها كمية من مادة بيضاء اللون تزن ( كيلو جرام ).

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كما عثر على كمية من الأكياس الشفافة والإستيكارات وكمية من العبوات البلاستيكية مدون عليها fettarm بداخلها مادة صفراء اللون، 2 ميزان حساس، هاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار، والهاتفان المحمولان للاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.