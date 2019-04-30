أخبار مصر | "السكة الحديد": تغيير رقم الخط الساخن المختصر من 147 إلى 15047

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد": تغيير رقم الخط الساخن المختصر من 147 إلى 15047 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تغيير رقم الخط الساخن المختصر من 147 إلى 15047، بعد إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليماته بشأن إخلاء جميع الأرقام الثلاثية واستبدلها بأرقام خماسية.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم العمل بالرقم الجديد "15047" اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1/7/2019.

وتؤكد الهيئة حرصها الدائم على التواصل مع جمهورها العريض وتلقى شكواهم ومقترحاتهم على الرقم الجديد وذلك بهدف دراسة المقترحات والعمل على الاستفادة منها، وأيضاً تذليل الشكاوى وتوفير الحلول المناسبة لها.