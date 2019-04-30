أخبار مصر | الأعلى للإعلام: حذف المشاهد المخالفة بالمسلسلات لا يؤثر على حرية الإبداع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعلى للإعلام: حذف المشاهد المخالفة بالمسلسلات لا يؤثر على حرية الإبداع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القانون يمنع بث أي قناة فضائية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدًا أن إلزام الإعلانات والمسلسلات بالالتزام بالقيم المصرية خلال شهر رمضان، ومنع بث أي محتوى يدعو إلى العنف والتمييز بين المواطنين، لا يمس حرية الفكر والإبداع.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس تابع السنوات الماضية إعلانات لا يجوز أن تدخل المنازل المصرية، لافتًا إلى أن هناك لجان ترصد وتتابع كافة ما يُذاع عبر الشاشات والصحف، فضلًا عن تلقي الشكاوى من المواطنين.

وأكد "الجبالي" أن المجلس سيخاطب الوسائل الإعلامية، وليس شركات الإنتاج، حال بث أي مضمون يخالف الآداب العامة، موضحًا أن حذف المشاهد المخالفة للآداب العامة، لا يؤثر على حرية الفكر أو السياق الدرامي.

وأشار "الجبالي" إلى أن المجلس لا يتدخل في عمل شركات الإنتاج الدرامي؛ حيث يقتصر دوره على رصد المخالفات فقط، موضحًا أن العقوبة المقرر فرضها على القنوات التي تبث مضمونًا مخالفًا، تختلف بالتدريج ما بين جزاء مالي إلى منع بث المادة الإعلامية، وسحب ترخيص الوسيلة الإعلامية، وذلك حال عدم استجابتها لقرارات المجلس.