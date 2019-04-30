أخبار مصر | وزير الأوقاف يفتتح مسجد أحمد عرابي بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يفتتح مسجد أحمد عرابي بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، ندوة للرأى يحاضر فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عقب افتتاحه مسجد أحمد عرابى القديم بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

وتبث الندوة على الهواء مباشرة بين صلاتي المغرب والعشاء تحت عنوان: "رمضان وعمارة المساجد" من مسجد أحمد عرابى القديم بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

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طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتحويل التكافل والتراحم في شهر رمضان الكريم إلى سلوك، لكى يدخل علينا الشهر الكريم وليس بيننا جائع ولا محتاج ولا مكروب.

وقال وزير الأوقاف: "لعل من أهم خصائص شهر رمضان أنه شهر الجود والكرم والسخاء، وقد كان نبينا (صلى) أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو شهر البركات والخيرات والنفحات".

وأكد الوزير ضرورة أن يعمل الجميع متضامنين متراحمين فى رمضان وما بعده ونسعى دوما الى تفريج الكروب عن المكروبين، وإدخال السرور على الناس أجمعين، وإزالة الهم عن المهمومين.