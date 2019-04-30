أخبار مصر | أكاديمية الأزهر تنظم حفلا لتخريج الدفعة الأولى من الوعاظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية الأزهر تنظم حفلا لتخريج الدفعة الأولى من الوعاظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بعد قليل، حفلًا ختاميًّا لتخريج وتكريم الدفعة الأولى من الأئمة المصريين والوافدين.

ويأتي ذلك بعد أن اختتمت الأكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ للدورة التدريبية رقم 121 للأئمة الوعاظ الوافدين من العالم الإسلامي، ودورة إعداد المفتي المعاصر للوعاظ المصريين، وكذا دورة تدريبية للأئمة العراقيين.

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ويتضمن الحفل تكريم 90 إمامًا مصريًّا، و27 عراقيًّا، و69 من جنسيات أخرى، بحضور عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، وسفراء دول آسيوية وأفريقية وأوروبية، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.

ويتسلم الخريجون خلال الحفل شهادات تقدير وتفوق من الأكاديمية، وموسوعات علمية عن مقاومة الفكر المتطرف، ومراجع فقهية وفكرية تعينهم على التأصيل العلمي للمسائل المختلفة والرد عليها بوسطية واعتدال.

ويأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتصدي للأفكار المتطرفة ومواجهتها بالتأصيل العلمي الصحيح الواعي، هذا وكان فضيلة الإمام الأكبر قد اجتمع الأسبوع الماضي بالأئمة المتدربين للاستماع إليهم ومناقشتهم في القضايا المعاصرة.