مصر | تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات أعلى الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات أعلى الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن ومسئولي وزارة الصحة، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4792 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1933 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.