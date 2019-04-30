مصر | تأجيل محاكمة عهدي فضلي وآخر في الكسب غير المشروع لأول أغسطس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة سابقا، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع لجلسة اول أغسطس .

وكان أمر إحالة تضمن المتهمين، للمحاكمة، أن عهدى فضلى استغل سلطات منصبه فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله.