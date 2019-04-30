مصر | مندوب مبيعات يصرف 57 ألف من معاش شقيقة زوجته المتوفاة منذ 2013

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مندوب مبيعات يصرف 57 ألف من معاش شقيقة زوجته المتوفاة منذ 2013 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط مندوب مبيعات، مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية؛ لقيامه بالاستيلاء على المال العام المتمثل في صرف معاش مستحق لشقيقة زوجته دون وجه حق خلال الفترة من (2013 حتى 2017).

وبلغ إجمالي مبلغ 57 ألفا و357 جنيها وعدم الإبلاغ عن واقعة الوفاة منذ عام 2013، والاستمرار في صرف المعاش بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.