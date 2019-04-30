مصر | ضبط مسئولين مكنا آخرين من البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسئولين مكنا آخرين من البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على اثنين من مسئولي المحليات بالإسماعيلية لقيامهما بالتواطؤ مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات على أراضي زراعية بدون ترخيص.

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام "مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب سابقاً وحالياً مدير الإدارة الهندسية بحى ثانى الإسماعيلية"، وآخر "موظف" بالوحدة المحلية لقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب ؛ لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والتوطؤ مع 5 أشخاص "محددين".

وأوضحت التحريات بتمكينهم من بناء عقارات سكنية وهناجر على أراضى زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بتقرير لجنة المعاينة المشكلة من مركز ومدينة القنطرة غرب ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.