مصر | ضبط حارس عقار وزوجته لسرقتهما شقة سكنية في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط حارس عقار وزوجته لسرقتهما شقة سكنية في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات مباحث شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من حارس عقار وزوجته، لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وهاتف محمول بالإضافة إلى مقتنيات آخرى من داخل مسكن أحد القانتين بالعقار، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة.

وتعود بداية الواقعة عندما تبلغ للعميد محمد الشرقاوي، مدير مباحث جنوب القاهرة بلاغ يفيد بسرقة محتويات داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، وعلى الفور فقد تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة حارس العقار محل البلاغ مقيم بذات العنوان وأصل بلدته المنيا، وسبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص"، زوجته وتعمل طرف المجنى عليه، ومقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافت الثانية أنه نظراً لعلمها باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمسكنه، قامت بمغافله نجلته والاستيلاء منها على مفتاح الشقة محل الواقعة وسلمته لزوجها لاستخدامه في دخول الشقة وسرقة محتوياتها، وأرشدا عن المسروقات المخبأة بحديقة عقار مجاور للمنزل محل الواقعة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .