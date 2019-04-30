مصر | ضبط 2650 صاروخ ألعاب النارية في قنا

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نجحت الأجهزة الأمنية في قنا، من ضبط 2650 صاروخ ألعاب النارية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبو تشت من ضبط (عاملان- مقيمان بدائرة المركز) حال استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية قيادة الأول، بصندوقها الخلفي كرتونة كبيرة الحجم بداخلها عدد (2650 صاروخا من الألعاب النارية ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على بعض التجار بدائرة المركز والمراكز المجاورة بمناسبة الأعياد .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.