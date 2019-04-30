مصر | "الأمن العام" يداهم بؤرة إجرامية لتصنيع الاستروكس بمنطقة "السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يداهم بؤرة إجرامية لتصنيع الاستروكس بمنطقة "السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لقيامهما بتصنيع المواد والأقراص المخدرة والاتجار فيها.

ووردت معلومات لمجموعات العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، قيام (طالب 22 سنة ، عامل 43 سنة مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) بتصنيع المواد والأقراص المخدرة والإتجار فيها متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى الحدود المتاخمة لمنطقة السحر والجمال.

وعقب تقنين الاجراءات امكن مداهمة وكرهما وضبطهما وبحوزتهما كمية من أقراص الترامادول المخدر وزنت (11 كيلو جرام ) ، كمية من كبسولات بنية اللون وزنت (1,600كيلو جرام )، ( 2280 ) قرص ترامادول مخدر، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 250 جرام ) ، شيكارة ورقية مدون عليها dextrose-anhyprous تزن ( 25 كيلو جرام )، كيس مدون عليه cefotaxime-sodioum يزن حوالى ( 1,500 كيلو جرام )، عبوتين ألمونيوم بداخلها كمية من مادة بيضاء اللون تزن ( كيلو جرام ) . كما عثر على كمية من الأكياس الشفافة والإستيكارات وكمية من العبوات البلاستيكية مدون عليها fettarm بداخلها مادة صفراء اللون ، 2 ميزان حساس، هاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار، والهاتفان المحمولان للإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.