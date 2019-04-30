مصر | عاجل.. الإفراج عن 585 سجينا بموجب عفو رئاسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن 585 سجينا بموجب عفو رئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 67 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 518 نزيلاً إفراجاً شرطياً.