مصر | سقوط عنصر إجرامي وبحوزته 127 لفافة هيروين بالمنيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عنصر إجرامي وبحوزته 127 لفافة هيروين بالمنيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة أجهزة الأمن بالجيزة ، عنصر إجرامي بحوزته "127 لفافة هيروين" ، قبل ترويجها على المدمنين بمنطقة المنيب.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية ، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سرقات ، سلاح بدون ترخيص ، مخدرات" ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة المنيب بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 127 لفافة لمخدر الهيروين، 13 قطعة لذات المخدر وزنت جميعها 250 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان حساس ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والميزان الحساس لإعداد لفافات مخدر الهيروين تمهيداً للبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.