مصر | سقوط عنصر إجرامي وبحوزته 127 لفافة هيروين بالمنيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عنصر إجرامي وبحوزته 127 لفافة هيروين بالمنيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية ، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سرقات ، سلاح بدون ترخيص ، مخدرات" ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة المنيب بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 127 لفافة لمخدر الهيروين، 13 قطعة لذات المخدر وزنت جميعها 250 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان حساس ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والميزان الحساس لإعداد لفافات مخدر الهيروين تمهيداً للبيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.