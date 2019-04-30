مصر | "الحماية المدنية" تخمد 3 حرائق متتالية بالقاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحماية المدنية" تخمد 3 حرائق متتالية بالقاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت القاهرة الكبرى صباح اليوم الثلاثاء، 3 حرائق متتالية، استطاعت الحماية المدنية خلالها إخماد الحرائق دون حدوث كوارث، عن طريق الدفع بسيارات إطفاء، وخزانات مياه، وعبوات كيمائية، دون وقوع إصابات.

حريق بالسويس الصحراوي

كان أولها تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل سيارة ملاكى بطريق السويس الصحراوى اتجاه التجمع، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران بدون وقوع إصابات، كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى السيارات بطريق السويس الصحراوى، وتم الدفع بـسيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران وأخماد الحريق وتأمين الطريق دون وقوع حوادث.

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حريق شقة سكنية بالمنيب

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل الطابق الـ21 فى برج سكنى بكورنيش المنيب دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، حيث كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل برج فى كورنيش المنيب، وتم الدفع بـ 6سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

حريق شقة سكنية بالمرج

ونجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج ، وأنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات، ذلك عندما تلقت الحماية بلاغآ يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.