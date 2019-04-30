مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بحدائق الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بحدائق الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى حدائق الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وخزانات مياه، بالإضافة الى إتباع وسائل الإطفاء الحديثة بالمواد الكيميائية، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

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