ميكروباصين وتريلا ودبابة.. قتيل و24 مصابا في حادثين بالشرقية

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حادث تصام - أرشيفية
لفظَّ مواطنًا، أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب أربعة وعشرون آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الإثنين، إثر وقوع حادثي تصادم، أحدهما بين سيارة «ميكروباص» وأخرى نصف نقل «دبابة» أمام كوبري «السحاري» بدائرة مركز فاقوس، والآخر بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل «تريلا» بطريق «عبده نصر» الرابط بين مركزي مدينتي فاقوس وأبو كبير، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الحادث الأول وقعَ بين سيارتين إحداهما أجرة «ميكروباص» والأخرى نصف نقل «دبابة» بالقُرب من مطلع كوبري السحاري بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن إصابة 15 مواطنًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، حيث جرى نقل المصابين إلى «أبو كبير» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم تحويل جميع الحالات إلى مستشفى
الحادث الأول وقعَ بين سيارتين إحداهما أجرة «ميكروباص» والأخرى نصف نقل «دبابة» بالقُرب من مطلع كوبري السحاري بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن إصابة 15 مواطنًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، حيث جرى نقل المصابين إلى «أبو كبير» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم تحويل جميع الحالات إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
واصطدمت سيارة أجرة «ميكروباص» بأخرى نقل ثقيل «تريلا» في طريق «عبده نصر» الواصل بين مدينتي أبو كبير وفاقوس، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص، وتسعة آخرين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى «ابو كبير» المركزي، قبل أن يتم تحويلهم جميعًا إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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