انت الان تتابع ميكروباصين وتريلا ودبابة.. قتيل و24 مصابا في حادثين بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث تصام - أرشيفية

لفظَّ مواطنًا، أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب أربعة وعشرون آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الإثنين، إثر وقوع حادثي تصادم، أحدهما بين سيارة «ميكروباص» وأخرى نصف نقل «دبابة» أمام كوبري «السحاري» بدائرة مركز فاقوس، والآخر بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل «تريلا» بطريق «عبده نصر» الرابط بين مركزي مدينتي فاقوس وأبو كبير، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الحادث الأول وقعَ بين سيارتين إحداهما أجرة «ميكروباص» والأخرى نصف نقل «دبابة» بالقُرب من مطلع كوبري السحاري بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن إصابة 15 مواطنًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، حيث جرى نقل المصابين إلى «أبو كبير» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم تحويل جميع الحالات إلى مستشفى