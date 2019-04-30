الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. بيان بدرجات الحرارة

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طقس حار - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين. درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 21 35شبين الكوم 20 35طنطا 19 33دمنهور 19 29الإسكندرية 18 29بلطيم 18 30مطروح 17 25السلوم 16 25سيوة 19 36بورسعيد 20 24دمياط 20 24الزقازيق 21 32الإسماعيلية 18 34السويس 19 35العريش 19 26رفح 19 25رأس سدر 20 33نخل 14 34نويبع 19 36طابا 20 34 كاترين Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

شبين الكوم 20 35

طنطا 19 33

دمنهور 19 29

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 30

مطروح 17 25

السلوم 16 25

سيوة 19 36

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 18 34

السويس 19 35

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 19 36

طابا 20 34

كاترين 13 31

الطور 20 35

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 20 37

بني سويف 20 37

المنيا 19 37

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 39

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

أبوسمبل 21 38

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 31

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30 اقرأ أيضا| الأرصاد: خففوا الملابس نهارا.. والطقس مشجع للخروج

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