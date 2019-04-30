انت الان تتابع أحمد موسى: ظهور زعيم «داعش» جاء بأمر تركي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أبو بكر البغدادي
حذر الإعلامى أحمد موسى، من عمليات إرهابية قادمة بعد ظهور أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم «داعش» الإرهابى. وقال موسى، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه على فضائية «صدى البلد» إن ظهور البغدادى بمثابة رسالة للعالم بأن الإرهاب سينتشر وأن الإرهاب قادم. وأشار موسى إلى أن تركيا وجهت خلال الأيام الماضية رسائل واضحة لأمريكا والغرب بأن أحدا لن يقدر عليها، وأضاف: «ظهور البغدادى جاء بأمر تركى، وبتنسيق مع الأتراك بشكل واضح، وهو موجود فى منطقة يسيطر عليها الجيش التركى».
وتابع موسى: «مفيش مناطق انهاردة فى سوريا ولا العراق آمنة لداعش، مبقاش موجودج زى الأول، قوته مبقتش موجودة، لكن ظهور هذا الإرهابى يعد رسالة إلى الخلايا العنقودية والخلايا النائمة المنتشرة فى أكثر من 60 أو 70 دولة حول العالم لتنفيذ عمليات إرهابية».وواصل: «إحنا داخلين على شهر رمضان، وهما دايما بيزودوا عملياتهم
وتابع موسى: «مفيش مناطق انهاردة فى سوريا ولا العراق آمنة لداعش، مبقاش موجودج زى الأول، قوته مبقتش موجودة، لكن ظهور هذا الإرهابى يعد رسالة إلى الخلايا العنقودية والخلايا النائمة المنتشرة فى أكثر من 60 أو 70 دولة حول العالم لتنفيذ عمليات إرهابية».
وواصل: «إحنا داخلين على شهر رمضان، وهما دايما بيزودوا عملياتهم فى الاحتفالات وفى شهر رمضان، فلا بد أن ننتبه لظهور البغدادى وهو الإرهابى المطلوب الأول حول العالم».
وقال موسى: «أبو بكر البغدادى ليس مريضا، وهو فى صحة جيدة، وكان ناقص البغدادى يظهر على الهواء على الجزيرة أو أى قناة من قنوات الإخوان، معندوش أى مشاكل أمنية ولا مخاوف ولا محاذير، وكلامه واضح إنه فى مكان آمن».
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