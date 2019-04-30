صيادلة القليوبية: الحراسة القضائية تضع المهنة في خطر

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نقابة الصيادلة
جددت نقابة الصيادلة بالقليوبية، اليوم الإثنين، رفضها الشديد لقرار فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، كونه "يهدد مقدرات ومستقبل المهنة ويحرم جموع الصيادلة من مباشرة حقوقهم النقابية التي كفلها لهم الدستور والقانون"، إذ أكد بيان صادر عن مجلس النقابة برئاسة النقيب الدكتور مجدي ثابت، أن النقابات الفرعية ومنها القليوبية، اتخذت مسارا ديمقراطيا من خلال إجراء انتخابات في مناخ من الديمقراطية شارك فيه جموع الصيادلة، وكانت نسبة مشاركتهم "أكبر دليل على رغبتهم في عودة النقابة لأحضان أبنائها، معلنين رفضهم للحراسة والحارس القضائي".
وأهابت النقابة فى بيانها، المسئولين بالعمل على وقف الحراسة فورا وتلبية نداء الصيادلة في أن تكون جمعيتهم العمومية وحدها هي صاحبة الرأي والقرار خاصة وأن مجلس النقابة حصل على حكمين من القضاء الإداري بوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية، وهناك دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا النزاع.وناشدت
وأهابت النقابة فى بيانها، المسئولين بالعمل على وقف الحراسة فورا وتلبية نداء الصيادلة في أن تكون جمعيتهم العمومية وحدها هي صاحبة الرأي والقرار خاصة وأن مجلس النقابة حصل على حكمين من القضاء الإداري بوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية، وهناك دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا النزاع.
وناشدت النقابة فى البيان، المختصين والمعنيين بالأمر، الامتثال إلى رغبة جموع الصيادلة وإلغاء فرض الحراسة وما يترتب عليه من إجراءات، وإعطاء الحق للصيادلة في إدارة نقابتهم وشئونهم كأي نقابة مهنية.
وأكد الدكتور مجدى ثابت نقيب صيادلة القليوبية، لـ"التحرير"، أن هذا البيان يأتى فى أعقاب رفض الاستشكال المقدم من النقابة على إلغاء الحراسة بما يهدد بإلغاء الانتخابات الأخيرة التى أجريت، وعودة الحارس القضائي مرة أخرى وهو أمر يمثل كارثة لجموع الصيادلة.
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