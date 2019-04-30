شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تبدأ برنامج «مدرستنا صحية بأيدينا» لتوعية الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، البدء في البرنامج التدريبي بعنوان «مدرستنا صحية بأيدينا»، والمُمول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، لتدريب معلمي الأنشطة بالمدارس، من أجل توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه والصحة العامة والتغذية السليمة.

وأشار «محمد»، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي التربية والتعليم، ومنظمة اليونسيف، لبدء تنفيذ البرنامج التدريبى الذى يستهدف 20 مدرساً من مسؤولي الأنشطة بمدارس (الصلعا، والصلعا المطورة، والشهيد أحمد جلال، وملحقة المعلمات، والباحثة البادية).

وأوضح أنه يتم تدريب المشاركين على مهارات بناء الوعى، وكيفية تنفيذ أنشطة التوعية، ومهارات التواصل الفعال، وتصميم الرسائل التوعوية.