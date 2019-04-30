شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ آلاف زائر في شم النسيم بحديقة «حيوان الزقازيق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، إقبالا كبيرا من المواطنين بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم خلال الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وسط إجراءات أمنية لمنع أي محاولات شغب تعكر صفو الاحتفالات.

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وقال المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الحديقة أستقبلت يوم شم النسيم، نحو ٥ آلاف زائر على مدار اليوم من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وقامت إدارة الحديقة بتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام بالزائرين فضلا عن الاهتمام والرعاية بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، لإدخال البهجة والسرور عليهم، وذلك من خلال خطة تفصيلية وزيادة منافذ بيع التذاكر وإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بها مع العمل على نظافتها أولاً بأول طبقاً لتوجيهات اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات والذي ساهم بقدر كبير في أعمال التطوير والإمداد بالحيوانات الجديدة والمتابعة المستمرة للحديقة لتبدو في أبهى صورها.

في سياق متصل وجه المهندس رمضان خيري رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة العاملين بقطاع النظافة لرفع القمامة والمخلفات من الحدائق والمتنزهات بمختلف ارجاء المدينة التي استقبلت الآلاف من المواطنين من مختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن المدينة تضم 550 ألف متر مسطحات خضراء عبارة عن أشجار وزهور مشيراً إلى أن المدينة أستقبلت خلال شم النسيم قرابة ٤٠ ألف مواطن من الوافدين من مراكز محافظة الشرقية المختلفة وأجوارها للتنزه والإحتفال بأعياد شم النسيم وبدوره قام جهاز المدينة بأعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بالإضافة إلى طرح أعمال مرافق المنطقة الجنوبية لتقديم خدمة متميزة للمواطنين والوافدين عليها .

حديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق