شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيودوروس الثاني» يترأس قداس «عيد جيورجيوس» 3 مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المطران نيقولا انطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم ومطران طنطا، إن البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم، يترأس صلاة القداس الالهي للاحتفال بعيد القديس جيورجيوس في دير القديس جيورجيوس، الجمعة 3 مايو المقبل.
وأوضح «أنطونيو» في بيان رسمي، أن الاحتفال بعيد القديس جيروجيوس، جاء متأخرا هذا العام 10 أيام بسبب تزامن العيد مع الأسبوع العظيم المقدس (أسبوع الآلام) حيث كان مقررا الاحتفال به في 23 أبريل الجاري إلا أنه تأخر حتى 3 مايو .
كانت هذه تفاصيل خبر «ثيودوروس الثاني» يترأس قداس «عيد جيورجيوس» 3 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.