شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيودوروس الثاني» يترأس قداس «عيد جيورجيوس» 3 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا انطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم ومطران طنطا، إن البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم، يترأس صلاة القداس الالهي للاحتفال بعيد القديس جيورجيوس في دير القديس جيورجيوس، الجمعة 3 مايو المقبل.

وأوضح «أنطونيو» في بيان رسمي، أن الاحتفال بعيد القديس جيروجيوس، جاء متأخرا هذا العام 10 أيام بسبب تزامن العيد مع الأسبوع العظيم المقدس (أسبوع الآلام) حيث كان مقررا الاحتفال به في 23 أبريل الجاري إلا أنه تأخر حتى 3 مايو .