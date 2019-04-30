شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بدء موسم حصاد القمح في الإسكندرية بـ1832 فدانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، بدء موسم حصاد محصول القمح رسمياً في المحافظة وتوريد الأقماح المحلية لموسم 2019.

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وأوضح «البخشوان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم حصاد 1832 فداناً من الأراضي المزروعة بمحصول القمح للعام الجاري، والتي تُقدر بـ69257 فدانًا بمناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة، كما تم توريد 2421 طنًا إلى الصوامع والبناكر والهناجر المُعَدَّة من قِبَل مديرية التموين والتجارة الداخلية لتسلم الأقماح المحلية والمستوردة.

وقال المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه تَقَرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام، مشيرًا إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين العام الجاري 2019 هي: صومعة برج العرب، التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح، وصوامع السلام بمنطقة العامرية، التابعة للشركة العامة للصوامع، بسعة تخزينية 20 ألف طن، وبناكر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط، التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، بسعة 60 ألف طن، وذلك بإجمالي 230 ألف طن قمح.

وأضاف «سعدالله» أنه تم تشكيل لجان خماسية، برئاسة مديرية التموين وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجمعية القبانية والجهات المسوقة، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح المُورَّدة من قِبَل المزارعين بكل سعة تخزينية.