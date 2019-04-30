شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتسلم تقريرًا عن مواجهة أخطر آفة تهدد الإنتاج الزراعي في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حول حالة دودة الحشد الخريفية على المستوي الدولي واستعدادات مصر لحماية الإنتاج الزراعي من مخاطرها في حالة وصولها إلى البلاد، متضمنا نتائج الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة المبيدات ومسئولي مكافحة الآفات ومديري الزراعة بمحافظات الوجه القبلي.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية الثلاثاء، انه تم عقد اجتماع لمديري الزراعة بالمحافظات ومديري عموم مناطق المكافحة لمحافظات الوجه القبلي لمناقشة خطة الوزارة في الإجراءات الاحترازية لدودة الحشد الخريفية ومنها التأكيد على فحص جميع الزراعات بصفة مستمرة خاصة حقول الذرة الرفيعة والشامية والقصب وإبلاغ الإدارة المركزية للمكافحة فور اكتشاف أية اشتباهات تتعلق بهذه الآفة، فضلا عن الموقف الحالي لتعريف العينة الحشرية.

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وأضاف عبدالمجيد، انه التأكيد على إستلام المصايد المعنية بالكشفة عن هذه الآفة وتوزيعها بعدد من المحافظات بالوجه القبلي، على مناطق زراعة الذرة مع مراعاة تغيير الكبسولة كل 3 أسابيع وترقيم المصائد برقم كودي، والتأكيد على إرسال الحشرات المنجذبة إلى المصائد الفرمونية والضوئية وإرسالها إلى الإدارة المركزية للمكافحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث التصنيف والتعريف.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى إنه تقرر أن يتم عرض تقرير من مدير المكافحة بكل مديرية زراعة متضمنا إنجازات المديرية في التصدي لدودة الحشد الخريفية في حال دخولها لا قدر الله إلى مصر، مع تحديد عدد ومواعيد وتمويل الدورات المتفق عليها مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالقاهرة.

وشدد عبدالمجيد على انه تم التنبيه على مديريات الزراعة بمحافظات الوجه القبلي، بخطورة حشرة دودة الحشد الخريفية، وبأنها حشرة ليلية تستغل الليل في الطيران بسرعة كبيرة لمسافة تصل إلى 100كيلو متر في الساعة، رغم إنه لا يمكن الجزم حتي الآن بدخول الآفة إلى مصر، رغم أنها آفة عالمية.

وأشار إلى إنه تم خلال الاجتماع عرض فيلم تسجيلي موضحا خطة الوقاية وخطة المكافحة لدودة الحشد الخريفية والتي تتم بعدد من الدول الافريقية، مشيرا إلى أن الفيلم إستعرض أحد أنواع المكافحة اليدوية للآفة من خلال وضع بعض المواد التي تجذب النمل ليتحول النمل إلى آفة نافعة تكافح دودة الحشد الخريفية.