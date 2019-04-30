شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: لن نسمح بأي تعديات جديدة على بحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إزالة 2478 حالة تعد على بحيرة المنزلة، بإجمالى مساحات تبلغ 26 ألفاً و897 فداناً بالتنسيق مع أجهزة محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الثروة السمكية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير البحيرة وإزالة التعديات عليها.

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وقال «شعراوي»، في بيان إعلامي اليوم الثلاثاء، إن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على البحيرة التي تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصادياً وسياحياً لصالح الشعب المصري.

وأوضح اللواء شعراوي أنه تم إزالة 602 حالة تعد بمحافظة الدقهلية على مساحة 4046 فداناً و356 حالة بمحافظة دمياط على مساحة 4882 فداناً و1520 حالة بمحافظة بورسعيد على مساحة 17 ألفاً و966 فداناً، مؤكداً الاستمرار في الاهتمام بالبحيرة والقضاء على التلوث بها وتعظيم الاستفادة منها كمصدر طبيعى للأسماك والاهتمام بالمناطق المحيطة بها لتكون مناطق لوجستية، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر بين الوزارة والمحافظات المطلة على البحيرة لإزالة التعديات المطلوبة داخل البحيرة وفى حرم البحيرة لتنفيذ الطريق الدائرى المطلوب حول البحيرة.

وأضاف أن مشروع تطوير وتطهير بحيرة المنزلة من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً لأنها من أهم البحيرات الطبيعية وأصلحها لتربية الأسماك، مؤكداً أن التعديات التي تمت إزالتها ساعدت بشكل كبير في عودة الحياة الطبيعية لها.