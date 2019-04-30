شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يهنئ عمال الشركات التابعة بعيد العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، جميع العمال بالشركات التابعة للوزارة وكل العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يحل في الأول من مايو كل عام.

وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن تقديره واحترامه لما يبذله العمال الأوفياء من جهود لبناء وطنهم والمساهمة في مسيرة التنمية، مؤكدا أن خطة الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة لن تكتمل الإ بجهود العاملين الشرفاء المحبين لوطنهم.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على التنمية والاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متنوعة بهدف رفع قدرات العاملين ومهاراتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة.