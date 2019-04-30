السيطرة على حريق بشقة سكنية قبل تفحم محتوياتها في أبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع بشقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بمركز أبو النمرس.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا، ونجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة النيران وإخمادها قبل احتراق محتويات المنزل.

تم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.