القول 309 يضبط 44 مشتبها به و22 هاربا في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نفذت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة دائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة القول (309)، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 44 مشتبها به يخضعون للفحص الجنائي.

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وتم رفع عشرات الإشغالات والعوقات من الطريق فضلا عن 16 حالة سحب تراخيص متنوعة وتحرير 21 مخالفة نموذج 125 المروري.

كما تم ضبط قطعتي سلاح أبيض ومسجلي خطرا وقضية اتجار في المخدرات فضلا عن تنفيذ 22 حكما قضائيا متنوعا.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.