الحماية المدنية تنقذ أسرة من الموت حرقًا بفندق شهير في المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية أسرة من الموت إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية في فندق تم تحويله إلى برج سكني بمنطقة المنيب، فجر اليوم الثلاثاء.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مبنى فندق "نايل كينيج".

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دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء بقيادة الرائد محمد إمام والنقيب وليد عبد المعطي.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران من خلال استخدام سلم هيدروليكي وفريق تدخل سريع بعد إجلاء الأسرة التي تقطن الشقة بالطابق الـ21.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وحصره في غرفة "الريسبشن" دون خسائر في الأرواح، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد ألسنة النيران.