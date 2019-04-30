أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح والذخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 11 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 515 جرام حشيش، 235 قرصا مخدرا، و6 جرامات هيروين.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهمين اثنين عُثر بحوزتهما بندقية آلية وطلقتين من ذات العيار.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.