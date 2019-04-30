بالأسماء.. السماح لـ22 مواطنًا بالحصول على جنسية أجنبية بجانب المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ22 شخصًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، القرار رقم 594، لسنة 2019، الموقع من مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية.

وجاء القرار والأسماء كالتالي:

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