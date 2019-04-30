بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن 23 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ23 شخصًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، القرار رقم 593، لسنة 2019، الموقع من مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية.

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وجاء القرار والأسماء كالتالي: