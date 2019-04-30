مستوى أعلى من الرفاهية.. كامل الوزير يشهد توقيع عقد شراء 6 قطارات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار مع شركة تالجو الإسبانية العالمية، بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو تم توفيرها من خلال التعاون الاستثماري بين وزارة النقل والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، وقع العقد عن الجانب المصري المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الإسباني خوسيه ماريا العضو المنتدب لشركة تالجو الإسبانية.

وصرح الوزير، بأن التعاقد ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطويرأسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية وأن هذا التعاقد بالاضافة إلى التعاقد السابق مع التحالف المجري الروسي لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن إجمالي هذه التعاقدات يعتبر هو الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، مشيرا إلى أن القطارات التي وقع عقدها اليوم تعمل في عدد من الدول المتقدمة مثل (إسبانيا وأمريكا وروسيا وألمانيا) وأن أول قطار سيصل بعد 21 شهرًا، وسيتم تجربته لمدة ٦ أشهر وبعد ذلك يتوالى وصول القطارات تباعا.

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وأوضح وزير النقل، أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطي للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة في المنحنيات ما يساعدها على تقليل زمن الرحلة بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم، المستخدم حاليًا في معظم قطارات أوروبا والعالم ما يقلل من وزن القطار وبالتالي توفير الوقود المستهلك في الرحلة كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في النظافة.

وأوضح أن القطارات توفر مستوى أعلى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الإمكانيات مثل أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم عمل عقد صيانة لمدة 8 سنوات شامل سنتين الضمان ويشمل هذا العقد إعادة تأهيل إحدى ورش هيئه السكك الحديدية وتزويدها بالمعدات اللازمة لإجراء الصيانة المطلوبة لضمان جودة الخدمة على النحو الأفضل وتدريب العاملين بالسكك الحديدية على أساليب الصيانة العالمية، كما سيتم اعتماد (نظام إدارة الصيانة) للتأكد من إجراء أعمال الصيانة على أفضل وجه عن طريق تطبيق الصيانة الوقائية وarameter maintenance والصيانة العلاجية، وخدمات الدعم الفني التي تتيح للعاملين بالهيئة سرعة وسهولة التواصل مع الفنيين المختصين بالشركة والمسؤلين عن متابعة الأعطال التي تحدث أثناء التشغيل على الخط واتخاذ إجراءات إصلاحية فورية.