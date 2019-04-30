السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض الخطوط اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلنت هيئة السكك الحديدية، التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة؛ لإجراء أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات.
وحسب بيان، الهيئة، متوسط التأخيرات كالتالي:
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات ٣٥ دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات كالآتي:
القاهرة / أسيوط ٣٠ دقيقة
أسيوط / أسوان ٣٠ دقيقة
ثالثًا: خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات ٤٥ دقيقة
رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات ٢٠ دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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