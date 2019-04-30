أخبار مصر | وزير النقل يشهد توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب شاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يشهد توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب شاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار مع شركة تالجو الإسبانية العالمية وذلك بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو، تم توفيرها من خلال التعاون الاستثماري بين وزارة النقل والبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

ووقع العقد عن الجانب المصري المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الإسباني، خوسيه ماريا، العضو المنتدب لشركة تالجو الإسبانية.

وصرح الوزير، بأن هذا التعاقد يأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطويرأسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية وأن هذا التعاقد بالإضافة إلى التعاقد السابق مع التحالف المجري الروسي لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب لافتا الى أن إجمالي هذه التعاقدات يعتبر هو الاضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية مشيرا الى ان القطارات التي توقيع عقدها اليوم تعمل في عدد من الدول المتقدمة مثل (إسبانيا وأمريكا وروسيا وألمانيا) وأن أول قطار سيصل بعد 21 شهر وسيتم تجربته لمدة ٦ شهور وبعد ذلك يتوالى وصول القطارات تباعا.

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وأوضح وزير النقل بأن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطي للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة في المنحنيات مما يساعدها على تقليل زمن الرحلة بالاضافة الى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل الى 160 كم/ ساعة كما أن العربات مصنعة من الالومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات اوروبا والعالم مما يقلل من وزن القطار وبالتالي توفير الوقود المستهلك في الرحلة كما أنه مقاوك مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها.

كما توفر القطارات مستوي أعلي من الرفاهية والامان للركاب من خلال توفير بعض الامكانيات مثل اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية بالإضافة الى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

وأضاف الوزير، أنه تم عمل عقد صيانة لمدة 8 سنوات شامل سنتين الضمان حيث يشمل هذا العقد على إعادة تأهيل إحدى ورش هيئه السكك الحديدية وتزويدها بالمعدات اللازمة لإجراء الصيانة المطلوبة لضمان جودة الخدمة على النحو الأفضل وتدريب العاملين بالسكك الحديدية على أساليب الصيانة العالمية كما سيتم اعتماد (نظام ادارة الصيانة) للتأكد من القيام بأعمال الصيانة على أفضل وجه وذلك عن طريق تطبيق الصيانة الوقائية وarameter maintenance والصيانة العلاجية، بالاضافة إلى خدمات الدعم الفني التي تتيح للعاملين بالهيئة سرعة وسهولة التواصل مع الفنيين المختصين بالشركة والمسؤلين عن متابعة الاعطال التى تحدث اثناء التشغيل على الخط واتخاذ إجراءات اصلاحية فورية.

جدير بالذكر أن كل قطار يتكون من جرار، وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة، و٥ عربات درجة أولى مكيفة و٨ عربات درجة ثانية مكيفة.