أخبار مصر | غدا.. جامعة القاهرة تكرم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليٱ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. جامعة القاهرة تكرم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليٱ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيــم جامعة القاهــرة، في الساعة الواحدة ظهر غداً الثلاثاء ٣٠ أبريل بقاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة، احتفالية لتكــريم مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريـس بمختلـف كليات الجامعـة ومعاهدهـا، نشروا بحوثهم العلمية باسم الجامـعة على المستوى الدولـــى فى الدوريات والمجلات المصنفـة عالمــيًا " الإصدار الثاني" خلال عام ٢٠١٧، وذلك فـى إطـار جــهود الجامعة لدعم النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف القطاعات الأكاديمية وتحسين ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية.

ويقوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بتوزيع مكافآت النشر العلمى الدولى التى تمنحها الجامعة لباحثيها الذين ينشرون بحوثهم على المستوى الدولى، وذلك بحضـور نـواب رئيـس الجامعــة وعمـداء الكليـات وأعضـاء هيـئــة التدريـس.

واكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة تدعم النشر الدولى للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس فى مختلف القطاعات الأكاديمية وتشجع باحثيها على نشر بحوثهم دوليًا، مشيــرًا إلــى تطـور حـجم البحوث العلمية المنشـــورة دوليــًا لأعـضـاء هيئـة التدريــس باسم جامــعـــة القاهرة فى مخــتلف التخصصـات مـع زيـادة عــدد الباحثين، وجودة البحوث العلمية المنشورة.