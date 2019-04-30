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الأعلى للجامعات يحسم موعد امتحانات نهاية العام

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقر المجلس الأعلى للجامعات، بصورة نهائية، على موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018-2019، في مختلف الجامعات الحكومية، إذ حدد شهر يونيو المقبل، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على مدار 20 يوما تبدأ في الأول من يونيو المقبل وتنتهي في 20 يونيو المقبل، أي نحو ثلاثة أسابيع، حسب الجداول الخاصة بكل كلية، ليختتم الماراثون الجامعي لهذا العام، الذي بدأ فصله الدراسي الأول في 22 سبتمبر 2018، واستمر 15 أسبوعا، وانتهى في 3 من يناير 2019.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 من يناير 2019، حتى 24 من يناير 2019، وبدأت إجازة نصف العام في 26 يناير الماضي، حتى 7 فبراير الماضي، فيما بدأ الفصل الدراسي الثاني في 9 فبراير الماضي، واستمر نحو 16 أسبوعا، ومن المقرر أن ينتهي في 30 مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة بالجامعات.وفي سياق آخر،

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وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 من يناير 2019، حتى 24 من يناير 2019، وبدأت إجازة نصف العام في 26 يناير الماضي، حتى 7 فبراير الماضي، فيما بدأ الفصل الدراسي الثاني في 9 فبراير الماضي، واستمر نحو 16 أسبوعا، ومن المقرر أن ينتهي في 30 مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة بالجامعات.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع. 

وأكد الوزير على ضرورة رفع جاهزية المستشفيات الجامعية، لاستقبال الحالات المعتاد استقبالها في مثل هذه المناسبات، وتوافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الحالات.

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