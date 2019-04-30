انت الان تتابع الأعلى للجامعات يحسم موعد امتحانات نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
استقر المجلس الأعلى للجامعات، بصورة نهائية، على موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018-2019، في مختلف الجامعات الحكومية، إذ حدد شهر يونيو المقبل، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على مدار 20 يوما تبدأ في الأول من يونيو المقبل وتنتهي في 20 يونيو المقبل، أي نحو ثلاثة أسابيع، حسب الجداول الخاصة بكل كلية، ليختتم الماراثون الجامعي لهذا العام، الذي بدأ فصله الدراسي الأول في 22 سبتمبر 2018، واستمر 15 أسبوعا، وانتهى في 3 من يناير 2019.
وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 من يناير 2019، حتى 24 من يناير 2019، وبدأت إجازة نصف العام في 26 يناير الماضي، حتى 7 فبراير الماضي، فيما بدأ الفصل الدراسي الثاني في 9 فبراير الماضي، واستمر نحو 16 أسبوعا، ومن المقرر أن ينتهي في 30 مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة بالجامعات.وفي سياق آخر،
وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 من يناير 2019، حتى 24 من يناير 2019، وبدأت إجازة نصف العام في 26 يناير الماضي، حتى 7 فبراير الماضي، فيما بدأ الفصل الدراسي الثاني في 9 فبراير الماضي، واستمر نحو 16 أسبوعا، ومن المقرر أن ينتهي في 30 مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة بالجامعات.
وفي سياق آخر، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع.
وأكد الوزير على ضرورة رفع جاهزية المستشفيات الجامعية، لاستقبال الحالات المعتاد استقبالها في مثل هذه المناسبات، وتوافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأعلى للجامعات يحسم موعد امتحانات نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.