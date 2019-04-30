انت الان تتابع مجلس الصيادلة: سندعو لانتخابات شاملة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد إلغاء انتخابات الصيادلة فى أسيوط والسويس مجلس الصيادلة يقرر مواجهة عملية فرض الحراسة القضائية بالدعوة إلى انتخابات جديدة على كافة المقاعد

قالت نقابة الصيادلة، إنه فى تصرف معتاد يلجأ إليه عدد من الصيادلة الذين تصطدم مصالحهم الضيقة وأغراضهم الشخصية بالنقابة، أقدم البعض على طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، و"ما كان لشبح الحراسة أن يقترب من أسوار النقابة خاصة فى ظل دفوع رآها الكثيرون من رجال القانون دفوعًا واهية، وقد انتهت بعد استقرار الأوضاع فى النقابة بدءا من يناير الماضي"، وأضافت النقابة فى بيان، اليوم، أن رافعي الدعوى القضائية اتخذوا "منهجا مفاجئا"؛ حيث اقتصروا الخصومة على شخص النقيب العام وحده دون أعضاء المجلس "فى علامة استفهام كبرى وقتها".

وأشار البيان، إلى أنه "طبقا للحكم فإنه صدر بعد إقرار المدعى عليه بصحة ما أورده أصحاب القضية وفى مزيد من اتباع سياسة الأرض المحروقة، تم تقديم إشكال من جانب محامى النقيب السابق، ثم سحبه لتثبيت وضع الحراسة، ثم تم تقديم استئناف على الحكم وتم سحبه أيضًا لتثبيت وضع الحراسة وكل ذلك ثابت فى أوراق القضية". وأكد

وأشار البيان، إلى أنه "طبقا للحكم فإنه صدر بعد إقرار المدعى عليه بصحة ما أورده أصحاب القضية وفى مزيد من اتباع سياسة الأرض المحروقة، تم تقديم إشكال من جانب محامى النقيب السابق، ثم سحبه لتثبيت وضع الحراسة، ثم تم تقديم استئناف على الحكم وتم سحبه أيضًا لتثبيت وضع الحراسة وكل ذلك ثابت فى أوراق القضية". Advertisements وأكد سعي مجلس النقابة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ هذا الحكم، و"للأسف الشديد كان من يذهب كل مرة للطعن على أحكام عدم التنفيذ، هم نفس القوى التى تلاقت مصالحها وأعمى نفوسها رغباتها الدفينة فى الهدم والتدمير". وأوضحت النقابة، أنه "وفقا لأحكام قضائية ووفقًا لوقف تنفيذ حكم الحراسة حتى نظر الإشكال، والحكم فيه فى جلسة 31 مارس، دعا مجلس النقابة إلى انتخابات نقابية، وكانت الرؤية آنذاك أن الانتخابات هى أنجز وأسرع السبل لإنهاء حالة الحراسة تمامًا، وفى غضون ذلك عانى الوسط الصيدلي من البلبلة والإثارة واعتبر كل صاحب رأي نشره عبر مواقع التواصل أن رأيه هو الصواب المطلق، وعلى النقابة تنفيذه، وإلا فإن لائحة الاتهامات للمجلس والنقابة جاهزة، وعلى الرغم من ذلك كان يتم دراسة هذه الاّراء وللأسف كان أغلبها بعيدًا عن الواقع العملي، ولا سند قانونيًّا له". ولفتت أيضا إلى أنه "بعد 1 أبريل، مارس الحارس القضائى ضغوطًا كبيرة على مجلس النقابة لتسليمه مقدرات النقابة وصلت لتحريره محاضر ضد أعضاء هيئة المكتب الذين تحملوا أعباء كثيرة ستكشف عنها الأيام المقبلة، وكادت النقابة تصل إلى بر الأمان، وأجرت انتخابات فى 16 أبريل، ولكن الحارس خاطب الفرعيات وجهات الإدارة بالحكم الحاصل عليه؛ مما أدى إلى سحب الموظفين فى سابقة لم تحدث ومفاجأة غير متوقعة". وأضاف: "تعذر إجراء الانتخابات فى نقابتي أسيوط والسويس، ولا يميل مجلس النقابة أبدًا إلى الحديث عن تخاذل البعض أو رغباتهم بعدم إجراء الانتخابات فى النقابتين، وإنما يقدر أنهم بذلوا أقصى ما يملكون من مجهود حسب طاقتهم، ولكن الظروف كانت أقوى من مجهودهم، وتمت الدعوة للانتخابات مرة أخرى فى هاتين المحافظتين، ولأسباب خارجة عن الإرادة تم إلغاؤها أيضا". ويؤكد مجلس النقابة و"قد كفل له القانون والأحكام ما يعطيه الحق فى القيام بدوره أنه لن يترك المهنة يديرها غير أبنائها، وأنه سيمارس كامل سعيه لإنهاء حالة الحراسة واتخاذ كل الإجراءات ورفع كل القضايا التى تؤدى إلى هذا الهدف السامى، ويعقبها الدعوة لانتخابات نقابية جديدة شاملة الجميع ليقول الصيادلة كلمتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الصيادلة: سندعو لانتخابات شاملة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.