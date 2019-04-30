شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في محافظة الإسكندرية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إنه من المقرر أن يكرم الرئيس عددًا من العمال والقيادات العمالية تقديرا منه للجهود التي بذلوها على مدار السنوات الماضية لدفع عملية التنمية في جميع ربوع البلاد.

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