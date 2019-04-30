شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط خليجي حاول تهريب «سيفين ومطاوي وذخيرة وآثار وأحجار كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من طلقات الذخيرة الحية والأسلحة البيضاء والعملات والسيوف الأثرية والأحجار الكريمة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر وقانون حماية الآثار.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة قادمة من جدة السعودية اشتبه مأمور الجمرك في راكب يحمل جنسية دولة خليجية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام معتمة، وبفتح الحقائب عثر على «13 طلقة ذخيرة حية و8 مطواة و22 قطعة عملة أثرية وسيفين أثرين وكمية من الأحجار الكريمة» مخفاة بين طيات الملابس.

اتخذ رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب في المطار، إبراهيم عبداللطيف، الإجراءات القانونية، وتحرر محضر تهرب جمركي رقم 12 لسنة 2019، وجرى تحريز المضبوطات.