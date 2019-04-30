شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 30 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنطق محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالحكم في محاكمة القيادي الإخواني، حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
يمثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى؛ أمام قاضي محكمة (سيدي امحمد) بالعاصمة في اتهامات تتعلق بالفساد المالي خلال فترة توليه السلطة بالبلاد.
يبدأ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، جولة خارجية أوروبية يزور خلالها كلا من هولندا وألمانيا وفرنسا.
تستضيف منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
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