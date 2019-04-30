اليوم.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال ويكرم 10 من قدامى النقابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعيد العمال في الإسكندرية.

ومن المنتظر أن يكرم الرئيس السيسي، خلال الاحتفال، 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل، ومنح نوط الامتياز لاثنين من قدامى العاملين بالوزارة.

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وحسب بيان للمتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى لـ10 من قدامى النقابيين، وهم: السيد محمد راشد، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود، واسم المرحوم عبدالمنعم محمد الغزالى، ومحمد سالم مراد قنديل، وفهيمة محمد علي سليمان، وجمال عبدالناصر عقبي، وجمال السيد هاشم كيلاني، وحمدي مصيلحي أبوالمعاطي محمد، وسيد يوسف طه عبدالرحيم، والسعيد عطية محمد النقيب.

كما شمل القرار منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى لاسم المرحوم حسين عبدالرحمن حسين، مدير عام علاقات العمل بوزارة القوى العاملة، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية لجمال محمود محمد عبدالكريم من العاملين بالوزارة.

يأتي قرار منح الأوسمة تكريمًا من الرئيس لقدامى النقابيين، وتقديرًا لجهودهم في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بالإضافة إلى منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى والثانية لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال وفي إيجاد بيئة لاستقرار علاقات العمل طيلة شغلهما وظيفتهما، فضلاً عن تميزهما بالاعتزاز بعملهما والإخلاص فيه وأدائه بالدقة والجدية على الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.