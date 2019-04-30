حرارة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، "الثلاثاء- الأربعاء- الخميس".

وذكرت الهيئة، أنه من المقرر أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وحسب بيان، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "27 - 17"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "26 - 18"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "25 - 20"، وعلى جنوب سيناء والغردقة ما بين "36 - 19" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 22"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "39 - 22".

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

الأربعاء:

يسود غدًا الأربعاء، ارتفاع في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "27 - 18" والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "31 - 18"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "39 - 22".

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كما تتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "40 - 23" وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "40 - 24".

وعن الظواهر الجوية التي تظهر خلال طقس الأربعاء، أكدت هيئة الأرصاد أن الجو سيكون غائمًا على أغلب المناطق مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، بينما سيكون مشمسًا على جنوب الصعيد.

الخميس:

يستمر بعد غدٍ الخميس، ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء، والبحر الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "26 - 18" والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "26 - 19"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "35 - 22".

كما تتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "40 - 24" وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "40 - 26".