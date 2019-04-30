أسئلة إجبارية.. 10 معلومات عن امتحانات أولى ثانوي "الورقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: أعلنت وزارة التربية والتعليم، 5 فئات لطلاب أولى ثانوي تؤدي الامتحان ورقيًا. ويرصد الخليج 365، بالفيديوجراف، 10 معلومات عن فئات الطلاب التي تؤدي الامتحان ورقيًا: طلاب: المنازل، الخدمات، نزلاء السجون، المجندون، المرضى بمستشفى 57357 الامتحانات تبدأ 19 مايو إلى 30 مايو يجب الحصول على 50% فأكثر للانتقال للصف الثاني الراسبون في مادة أو أكثر يدخلون الامتحان الثاني في يوليو المقبل Advertisements الامتحانات تبدأ التاسعة صباحًا الامتحان بنظام الكتاب المفتوح الأسئلة تتفق مع نظام التقييم الجديد وتقيس "الفهم، التفسير، التحليل، الإبداع" 3 نماذج للامتحانات "أ، ب، ج"، تختلف من حيث ترتيب الأسئلة جميع الأسئلة إجبارية. فرصة للمراجعة بعد انتهاء الإجابة

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