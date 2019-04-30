أخبار مصر | "جوجل" تدعو وزيرة السياحة لزيارة المقر الرئيسي للشركة في دبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوجل" تدعو وزيرة السياحة لزيارة المقر الرئيسي للشركة في دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت شركة جوجل العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الى زيارة المقر الرئيسي للشركة في دبي وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تنعقد حاليا في دبي وتستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل.

وخلال الجولة استعرضت وزيرة السياحة خطة الوزارة الترويجية خلال الفترة المقبلة، وتم مناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة وشركة جوجل العالمية في عدة مجالات، ومنها قيام الشركة بإعداد مواد ترويجية مصورة لبعض المناطق السياحية المصرية والترويح لها من خلال قوالب ترويجية تمزج الصورة بقصص عن هذه الأماكن.

كما تم مناقشة سبل التعاون والاستفادة من برامج التدريب الرقمية التي تقدمها جوجل لتعزيز المهارات المختلفة ، والذي كانت الوزيرة قد ناقشته مع مسئولي الشركة خلال لقائهم في منتدى الاقتصاد العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في منطقة البحر الميت بالممملكة الاردنية الهاشمية بداية الشهر الجاري.

وتم الاتفاق على قيام المسئولين عن هذا البرنامج بالشركة باعداد برامج خاصة لرفع كفاءة مهارات العاملين بقطاع السياحة.