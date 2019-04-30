محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طلقات ذخيرة حية ومطاوي وعملات وسيوف أثرية وأحجار كريمة، أخفاها راكب عربي الجنسية فور وصوله من السعودية. وأوضحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة نسما رحلة رقم 171 القادمة من جدة، اشتبه محمد عبداللطيف مأمور اللجنة، في راكب يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، وبتفتيش حقائبه، عثر على 13 طلقة ذخيرة حية لمدفع جرينوف، و8 مطاوي "قرن غزال" و22 قطعة عملة أثرية من العصر العباسي و2 سيف أثري لملوك الحبشة، و2 كجم أحجار كريمة وفصوص مخفاة بين طيات الملابس الشخصية. وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي وتحريز المضبوطات.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| إحباط محاولة تهريب طلقات "جرينوف" وسيوف أثرية بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.